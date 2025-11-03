Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag nahezu unverändert

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 202,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 202,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 203,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 202,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 202,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.915 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 4,38 Prozent niedriger. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 50,05 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 216,23 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,35 EUR je Aktie aus.

