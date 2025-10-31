Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 201,90 EUR ab.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 201,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 201,60 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.580 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 5,10 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 100,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 101,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,23 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

