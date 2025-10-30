DAX24.112 -0,1%Est505.694 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,47 -0,7%Gold4.003 +1,5%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Heidelberg Materials im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

30.10.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 203,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
205,00 EUR 1,30 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 203,70 EUR ab. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 203,50 EUR nach. Bei 204,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.429 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,17 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 99,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 104,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,65 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

