Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Profil
So bewegt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag mit Verlusten

29.10.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 202,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
202,40 EUR 0,10 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 202,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 201,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.925 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Bei 99,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,79 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,23 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,35 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
