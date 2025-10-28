Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 201,40 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 201,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 202,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 199,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.156 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2024 bei 99,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,66 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,23 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,37 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Bernstein Research gibt Heidelberg Materials-Aktie Market-Perform

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient