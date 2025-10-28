Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 201,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 202,40 EUR. Bei 199,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.835 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,67 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,66 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,23 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,37 EUR fest.

