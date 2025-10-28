DAX24.312 ±0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.703 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Blick auf Aktienkurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag gefragt

28.10.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
201,30 EUR 1,30 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 201,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 202,40 EUR. Bei 199,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.835 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,67 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,66 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,23 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

