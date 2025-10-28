Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 199,80 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 199,80 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 199,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 199,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.220 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,21 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,40 EUR am 30.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 50,25 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 216,23 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,37 EUR fest.

