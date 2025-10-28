Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 199,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 199,80 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 199,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 199,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.220 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,21 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,40 EUR am 30.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 50,25 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 216,23 EUR an.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,37 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie
Bernstein Research gibt Heidelberg Materials-Aktie Market-Perform
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren eingefahren
DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen