Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 203,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 203,60 EUR. Bei 205,30 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 96.617 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 51,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,23 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

