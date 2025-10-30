Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 203,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 203,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 202,30 EUR. Bei 204,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 123.822 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,53 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 216,23 EUR aus.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

