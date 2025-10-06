Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Nachmittag

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 187,55 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 187,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 186,80 EUR. Mit einem Wert von 188,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 115.437 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 13,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2024 bei 95,82 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 209,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

