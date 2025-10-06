Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Verlusten

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 187,45 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 187,45 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 187,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.776 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Bei einem Wert von 95,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,65 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,11 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Experten sehen bei Heidelberg Materials-Aktie Potenzial