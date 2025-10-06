DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Verlusten

06.10.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 187,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
187,60 EUR -1,45 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 187,45 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 187,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.776 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Bei einem Wert von 95,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,65 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,11 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Experten sehen bei Heidelberg Materials-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen