Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Vormittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 186,65 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 186,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 186,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 187,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.974 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,69 Prozent hinzugewinnen. Am 10.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,82 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 48,66 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,65 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,11 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,39 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

