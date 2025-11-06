DAX24.030 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 -2,6%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1515 +0,2%Öl63,93 +0,6%Gold4.008 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Heidelberg Materials

06.11.25 12:04 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 199,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
200,30 EUR -7,40 EUR -3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 199,65 EUR ab. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 199,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 114.303 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,29 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 106,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,65 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,64 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen Heidelberg Materials-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingebracht

Bernstein Research gibt Heidelberg Materials-Aktie Market-Perform

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
10:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
09:31Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
