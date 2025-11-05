Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 206,10 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 206,10 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 206,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.635 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 102,05 EUR am 05.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 50,49 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,23 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

