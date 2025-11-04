DAX23.814 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,02 -1,3%Gold3.995 -0,2%
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag im Minusbereich

04.11.25 12:04 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 199,15 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 199,15 EUR ab. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 197,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 199,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.839 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Bei 102,00 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 48,78 Prozent sinken.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,65 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,23 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,35 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
