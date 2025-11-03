DAX24.155 +0,8%Est505.682 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.772 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
Kursverlauf

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit roter Tendenz

03.11.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 202,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
201,70 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 202,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 200,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 68.965 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,84 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,35 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 99,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,65 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,23 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Oktober 2025: Experten empfehlen Heidelberg Materials-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingebracht

Bernstein Research gibt Heidelberg Materials-Aktie Market-Perform

