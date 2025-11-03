Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 202,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 202,20 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 201,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 202,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.549 Heidelberg Materials-Aktien.
Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,88 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 216,23 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,35 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie
Oktober 2025: Experten empfehlen Heidelberg Materials-Aktie mehrheitlich zum Kauf
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingebracht
Bernstein Research gibt Heidelberg Materials-Aktie Market-Perform
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen