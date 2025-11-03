Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag schwächer

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 202,20 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 202,20 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 201,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 202,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.549 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,88 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 216,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,35 EUR je Aktie belaufen.

