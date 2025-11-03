DAX24.226 +1,1%Est505.700 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.007 +0,1%
Heidelberg Materials im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag schwächer

03.11.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 202,20 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 202,20 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 201,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 202,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.549 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,88 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 216,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
13.10.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
