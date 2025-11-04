Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 198,50 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 198,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 197,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 199,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.005 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,90 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 216,23 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 EUR fest.

