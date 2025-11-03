DAX 23.965 -0,4%ESt50 5.652 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1519 +0,2%Öl 64,13 +0,9%Gold 4.013 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Zalando-Aktie mit Buy Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Zalando-Aktie mit Buy
Investment-Note für Commerzbank-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG Investment-Note für Commerzbank-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
200,90 EUR -6,50 EUR -3,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,18 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

10:11 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
200,90 EUR -6,50 EUR -3,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 244,80 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag in ihrer Ersteinschätzung als "ausreichend". Sie verwies dabei auf ein erwartungsgemäßes Umsatzwachstum, eine leicht positive Überraschung beim operativen Ergebnis (Ebitda) und den Konsens, der für 2025 bereits in der Mitte der Spanne liege./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:55 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
244,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
199,75 €		 Abst. Kursziel*:
22,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
200,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,85%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

10:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
08:46 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
08:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
finanzen.net Heidelberg Materials-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie dennoch tiefer: Gewinn über Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: Heidelberg Materials legt im Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet im Minus
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag billiger
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rekordjagd von Heidelberg Materials könnte zunächst enden
dpa-afx OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten ...
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen