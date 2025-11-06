AKTIE IM FOKUS: Rekordjagd von Heidelberg Materials endet vorerst

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Kursverlusten haben Heidelberg Materials am Donnerstag auf den Quartalsbericht des Unternehmens reagiert. Am Vormittag büßten die Papiere 3,3 Prozent auf gut 200 Euro ein und brachen damit die jüngste Rekordjagd zunächst ab.

Am Vortag hatten sich die Papiere dem Rekordhoch von August bei 212,20 Euro stark angenähert. Anleger könnten hier nun aber Gewinne einstreichen, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent gestiegen war.

Der Baustoffkonzern hat im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.

Analyst Anthony Codling von der Bank RBC attestierte dem Baustoffhersteller denn auch ein solides Quartal. Der Mittelwert der für 2025 in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. In den verschiedenen Regionen habe sich das Unternehmen ähnlich entwickelt wie die Wettbewerber. Holcim habe sich allerdings in den Schwellenländern besser geschlagen./bek/mne/stk

