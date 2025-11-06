DAX24.020 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1512 +0,2%Öl63,91 +0,6%Gold4.009 +0,8%
AKTIE IM FOKUS: Rekordjagd von Heidelberg Materials endet vorerst

06.11.25 11:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
199,80 EUR -7,90 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Kursverlusten haben Heidelberg Materials am Donnerstag auf den Quartalsbericht des Unternehmens reagiert. Am Vormittag büßten die Papiere 3,3 Prozent auf gut 200 Euro ein und brachen damit die jüngste Rekordjagd zunächst ab.

Am Vortag hatten sich die Papiere dem Rekordhoch von August bei 212,20 Euro stark angenähert. Anleger könnten hier nun aber Gewinne einstreichen, nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent gestiegen war.

Der Baustoffkonzern hat im dritten Jahresviertel Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 4,8 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden zu. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.

Analyst Anthony Codling von der Bank RBC attestierte dem Baustoffhersteller denn auch ein solides Quartal. Der Mittelwert der für 2025 in Aussicht gestellten Gewinnspanne (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. In den verschiedenen Regionen habe sich das Unternehmen ähnlich entwickelt wie die Wettbewerber. Holcim habe sich allerdings in den Schwellenländern besser geschlagen./bek/mne/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
10:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
09:31Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
09:31Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
08:46Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

