Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 36,18 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals liege um zwei Prozent über dem Marktkonsens, schrieb Elodie Rall am Donnerstagmorgen. Mit Blick auf den präzisierten Jahresziele lägen die Markterwartungen bereits am Mittelpunkt der Spanne./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
231,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
206,90 €
|Abst. Kursziel*:
11,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
202,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,30%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|08:46
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG