Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag stärker

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 205,50 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 205,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 206,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.514 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,26 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 102,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 216,23 EUR an.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

