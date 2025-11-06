DAX24.002 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,24 +1,1%Gold4.013 +0,9%
Heidelberg Materials im Blick

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag billiger

06.11.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag billiger

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 202,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
200,00 EUR -7,70 EUR -3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 202,80 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 201,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.799 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2024 (106,95 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,64 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,35 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

