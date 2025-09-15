Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag schwächer
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 199,10 EUR.
Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 199,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 199,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.833 Heidelberg Materials-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 6,17 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,67 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 210,56 EUR.
Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,42 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
Datum
Rating
Analyst
08:41
Heidelberg Materials Outperform
RBC Capital Markets
15.09.2025
Heidelberg Materials Buy
Jefferies & Company Inc.
11.09.2025
Heidelberg Materials Overweight
JP Morgan Chase & Co.
09.09.2025
Heidelberg Materials Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025
Heidelberg Materials Buy
Goldman Sachs Group Inc.
31.07.2025
Heidelberg Materials Neutral
UBS AG
25.06.2025
Heidelberg Materials Neutral
UBS AG
29.05.2025
Heidelberg Materials Neutral
UBS AG
08.05.2025
Heidelberg Materials Neutral
UBS AG
24.04.2025
Heidelberg Materials Neutral
UBS AG
10.11.2023
Heidelberg Materials Underweight
Barclays Capital
10.08.2023
Heidelberg Materials Underweight
Barclays Capital
27.07.2023
Heidelberg Materials Underweight
Barclays Capital
11.07.2023
HeidelbergCement Underweight
Barclays Capital
23.05.2023
HeidelbergCement Underweight
Barclays Capital
