DAX23.415 +0,4%ESt505.383 +0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,03 -0,7%Gold3.665 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien
DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag schwächer

17.09.25 09:27 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag schwächer

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 199,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
199,90 EUR -1,10 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 199,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 199,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.833 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 6,17 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,67 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 210,56 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,42 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient

Heidelberg Materials-Aktien nähern sich Rekord - Auch Buzzi stark

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
08:41Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:41Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen