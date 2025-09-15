Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 199,10 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 199,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 199,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.833 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 6,17 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,67 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 210,56 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,42 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

