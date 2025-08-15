Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 205,10 EUR abwärts.

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 205,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 204,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 206,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.523 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,46 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2024 bei 90,02 EUR. Mit Abgaben von 56,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

