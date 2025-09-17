Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 201,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 201,30 EUR. Bei 203,80 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 199,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 74.893 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 94,76 EUR fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,93 Prozent.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,67 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,21 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,42 EUR je Aktie aus.

