Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit negativen Vorzeichen

22.08.25 09:25 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 200,90 EUR ab.

Heidelberg Materials
199,95 EUR -1,75 EUR -0,87%
Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 200,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 200,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,10 EUR. Zuletzt wechselten 4.777 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 5,33 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,09 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,76 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen