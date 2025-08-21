DAX24.264 -0,4%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1698 -0,2%Öl67,91 +0,2%Gold3.362 -0,3%
Hellofresh ernennt Fabien Simon zum Chief Financial Officer

25.08.25 10:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
8,03 EUR -0,04 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hellofresh bekommt einen neuen CFO. Wie der Kochboxen- und Fertiggerichtversender mitteilte, wird Fabien Simon der neue Global Chief Financial Officer (CFO) und die Nachfolge von Christian Gärtner mit Wirkung zum 15. September antreten.

Gärtner hatte im Juni seinen Weggang spätestens im vierten Quartal angekündigt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Simon war laut Mitteilung zuletzt - von 2019 bis 2024 - CEO von JDE Peet's, einem Kaffee- und Teekonzern mit Sitz in Amsterdam. Zuvor war er unter anderem CFO bei der luxemburgischen JAB Holding, einem der Aktionäre von JDE Peet's.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
20.08.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
15.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
15.08.2025HelloFresh NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
15.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025HelloFresh BuyWarburg Research
13.08.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
15.08.2025HelloFresh NeutralUBS AG
14.08.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

