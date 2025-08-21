Hellofresh ernennt Fabien Simon zum Chief Financial Officer
Werte in diesem Artikel
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Hellofresh bekommt einen neuen CFO. Wie der Kochboxen- und Fertiggerichtversender mitteilte, wird Fabien Simon der neue Global Chief Financial Officer (CFO) und die Nachfolge von Christian Gärtner mit Wirkung zum 15. September antreten.
Gärtner hatte im Juni seinen Weggang spätestens im vierten Quartal angekündigt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.
Simon war laut Mitteilung zuletzt - von 2019 bis 2024 - CEO von JDE Peet's, einem Kaffee- und Teekonzern mit Sitz in Amsterdam. Zuvor war er unter anderem CFO bei der luxemburgischen JAB Holding, einem der Aktionäre von JDE Peet's.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen