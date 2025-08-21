Hellofresh ernennt Fabien Simon zum Chief Financial Officer

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hellofresh bekommt einen neuen CFO. Wie der Kochboxen- und Fertiggerichtversender mitteilte, wird Fabien Simon der neue Global Chief Financial Officer (CFO) und die Nachfolge von Christian Gärtner mit Wirkung zum 15. September antreten.

Wer­bung Wer­bung

Gärtner hatte im Juni seinen Weggang spätestens im vierten Quartal angekündigt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Simon war laut Mitteilung zuletzt - von 2019 bis 2024 - CEO von JDE Peet's, einem Kaffee- und Teekonzern mit Sitz in Amsterdam. Zuvor war er unter anderem CFO bei der luxemburgischen JAB Holding, einem der Aktionäre von JDE Peet's.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)