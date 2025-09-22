DAX 23.590 -0,1%ESt50 5.466 -0,1%Top 10 Crypto 15,52 +1,8%Dow 46.293 -0,2%Nas 22.573 -1,0%Bitcoin 95.640 +0,9%Euro 1,1769 -0,4%Öl 67,70 -0,1%Gold 3.770 +0,2%
HelloFresh Aktie

Marktkap. 1,15 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

10:36 Uhr
HelloFresh Buy
HelloFresh
7,44 EUR 0,07 EUR 0,90%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschwung im Kochboxen-Geschäft lasse erwartungsgemäß weiter nach, schrieb Trion Reid nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Die Absatzschwäche bei den Fertiggerichten sei laut Unternehmenschef Dominik Richter unglücklich, allerdings temporär. Angesichts des niedrigen Aktienkurses wolle man sich in der Ausschüttungspolitik auf Rückkäufe konzentrieren./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,37 €		 Abst. Kursziel*:
89,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
88,17%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

