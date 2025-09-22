HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,15 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschwung im Kochboxen-Geschäft lasse erwartungsgemäß weiter nach, schrieb Trion Reid nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Die Absatzschwäche bei den Fertiggerichten sei laut Unternehmenschef Dominik Richter unglücklich, allerdings temporär. Angesichts des niedrigen Aktienkurses wolle man sich in der Ausschüttungspolitik auf Rückkäufe konzentrieren./ag/mne
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,37 €
|Abst. Kursziel*:
89,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
88,17%
|
Analyst Name:
Trion Reid
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|10:36
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
