HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Das Wachstum im Geschäft mit "Ready-to-Eat"-Produkten (RTE) habe sich verlangsamt, schrieb Hannes Müller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und widrige Wechselkurse hätten niedrigere Jahresziele zur Folge gehabt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
14,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,70 €
|Abst. Kursziel*:
71,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
104,95%
|
Analyst Name:
Hannes Müller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
