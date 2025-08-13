DAX 24.287 +0,4%ESt50 5.402 +0,3%Top 10 Crypto 16,90 -0,6%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 103.456 -1,8%Euro 1,1693 -0,1%Öl 65,59 -0,2%Gold 3.356 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie legt zu: Birkenstock steigert Gewinn deutlich Birkenstock-Aktie legt zu: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Die Markenbekanntheit lässt Sandalenhersteller Birkenstock auch bei zaghafter Konsumlaune zweistellig wachsen. Die Markenbekanntheit lässt Sandalenhersteller Birkenstock auch bei zaghafter Konsumlaune zweistellig wachsen.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
7,27 EUR -1,20 EUR -14,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

Warburg Research

HelloFresh Buy

12:16 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
7,27 EUR -1,20 EUR -14,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Das Wachstum im Geschäft mit "Ready-to-Eat"-Produkten (RTE) habe sich verlangsamt, schrieb Hannes Müller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und widrige Wechselkurse hätten niedrigere Jahresziele zur Folge gehabt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
14,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,70 €		 Abst. Kursziel*:
71,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
104,95%
Analyst Name:
Hannes Müller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

12:16 HelloFresh Buy Warburg Research
09:31 HelloFresh Neutral UBS AG
08:01 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

finanzen.net Hochrechnung MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
Dow Jones Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX mittags in der Gewinnzone
dpa-afx ROUNDUP: Ströer hält nach enttäuschendem Quartal an Ausblick fest - Aktie fällt
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
dpa-afx Ströer enttäuscht im zweiten Quartal - Prognose steht dennoch 'grundsätzlich'
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr verloren
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Correction of a release from 10/01/2025, 18:18 CET/CEST - Str&#246;er confirms discussions with interested parties regarding Str&#246;er's core assets
EQS Group EQS-Adhoc: Str&#246;er confirms discussions with interested parties regarding Str&#246;er's core assets
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Ströer SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen