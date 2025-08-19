HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,14 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 11,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen des Kochboxenversenders hätten gezeigt, dass das im März angekündigte Sparprogramm mindestens nach Plan laufe, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings unterliege der eingetrübte Rentabilitätsausblick weiterhin Wechselkursrisiken. Anleger sollten sich zunächst zurückhalten, bis sich der Umsatzrückgang in dieser Übergangsphase umzukehren beginnt./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
9,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,06 €
|Abst. Kursziel*:
17,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|09:31
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|09:31
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG