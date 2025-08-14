HelloFresh Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh nach einer Telefonkonferenz anlässlich des gekappten Jahresausblicks von 8,80 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Kostendisziplin des Essenslieferdienstes sei zwar beeindruckend und die aktuelle Profitabilität sowie der freie Cashflow seien im Vergleich zur Branche beträchtlich, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solange sich aber die Umsatzerlöse nicht stabilisieren, sei eine bedeutende Neubewertung der Aktien unwahrscheinlich./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
