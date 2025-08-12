DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 9 auf 8 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Einbruch bei den Bestellungen sowie das unerwartet schwache Geschäft mit Fertiggerichten in Nordamerika seien in Kombination mit der pessimistischeren Umsatzprognose für 2025 die Gründe für den jüngsten Kursrutsch, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die hohe Kostendisziplin, die gute Cashflow-Entwicklung und die geplanten Aktienrückkäufe schienen sich die Marktteilnehmer aktuell nicht zu interessieren. Der Analyst wartet auf eine Verringerung der Umsatzrückgänge im Kochboxengeschäft sowie eine höhere Wachstumsdynamik bei den Fertiggerichten./ajx/he

