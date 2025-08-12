HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 9 auf 8 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Einbruch bei den Bestellungen sowie das unerwartet schwache Geschäft mit Fertiggerichten in Nordamerika seien in Kombination mit der pessimistischeren Umsatzprognose für 2025 die Gründe für den jüngsten Kursrutsch, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die hohe Kostendisziplin, die gute Cashflow-Entwicklung und die geplanten Aktienrückkäufe schienen sich die Marktteilnehmer aktuell nicht zu interessieren. Der Analyst wartet auf eine Verringerung der Umsatzrückgänge im Kochboxengeschäft sowie eine höhere Wachstumsdynamik bei den Fertiggerichten./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:35 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Halten
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
7,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
6,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|17:41
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|10:36
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|10:36
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|08:01
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:41
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|10:36
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|10:36
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|08:01
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|08:01
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:41
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|10:36
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG