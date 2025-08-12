DAX 24.359 -0,1%ESt50 5.449 +0,3%Top 10 Crypto 16,55 -1,4%Dow 45.021 +0,2%Nas 21.606 -0,5%Bitcoin 100.064 -1,6%Euro 1,1703 +0,4%Öl 66,13 -1,1%Gold 3.338 +0,1%
HelloFresh Aktie

6,96 EUR -0,30 EUR -4,16 %
STU
Marktkap. 1,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

DZ BANK

HelloFresh Halten

17:41 Uhr
HelloFresh Halten
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
6,96 EUR -0,30 EUR -4,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 9 auf 8 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Einbruch bei den Bestellungen sowie das unerwartet schwache Geschäft mit Fertiggerichten in Nordamerika seien in Kombination mit der pessimistischeren Umsatzprognose für 2025 die Gründe für den jüngsten Kursrutsch, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die hohe Kostendisziplin, die gute Cashflow-Entwicklung und die geplanten Aktienrückkäufe schienen sich die Marktteilnehmer aktuell nicht zu interessieren. Der Analyst wartet auf eine Verringerung der Umsatzrückgänge im Kochboxengeschäft sowie eine höhere Wachstumsdynamik bei den Fertiggerichten./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:35 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Analysen zu HelloFresh

17:41 HelloFresh Halten DZ BANK
10:36 HelloFresh Neutral UBS AG
10:36 HelloFresh Buy Warburg Research
08:01 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

