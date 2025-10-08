DAX 24.597 +0,9%ESt50 5.650 +0,6%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,63 -3,8%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.001 -1,0%Euro 1,1621 -0,1%Öl 66,27 +0,3%Gold 4.034 -0,1%
DAX auf Tuchfühlung mit Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- Mercedes-Benz, Gerresheimer, Nordex im Fokus
Nordex-Aktie freundlich: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
HelloFresh Aktie

7,37 EUR +0,14 EUR +1,88 %
STU
Marktkap. 1,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

UBS AG

HelloFresh Buy

08:01 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
7,37 EUR 0,14 EUR 1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 10,80 Euro angehoben. Der Umsatzrückgang des Kochboxenversenders sollte sich seit dem vergangenen Quartal verlangsamt haben und sich ab dem zweiten Quartal 2026 umkehren, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Zudem traut er dem Unternehmen zu, die angestrebten Kosteneinsparungen von 200 Millionen Euro zu übertreffen. Der Experte hob seine Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (aEbitda) für 2026 und die Folgejahre an./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 15:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,36 €		 Abst. Kursziel*:
46,66%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,58%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Buy UBS AG
01.10.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 HelloFresh Halten DZ BANK
04.09.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX letztendlich schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net HelloFresh-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Cnet HelloFresh Meal Kits Recalled Amid Listeria Concerns
FOX Business HelloFresh meals may contain listeria-tainted spinach, USDA warns
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, sell
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, sell
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
