ANALYSE-FLASH: UBS hebt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel hoch auf 10,80 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat HelloFresh von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 10,80 Euro angehoben. Der Umsatzrückgang des Kochboxenversenders sollte sich seit dem vergangenen Quartal verlangsamt haben und sich ab dem zweiten Quartal 2026 umkehren, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Zudem traut er dem Unternehmen zu, die angestrebten Kosteneinsparungen von 200 Millionen Euro zu übertreffen. Der Experte hob seine Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (aEbitda) für 2026 und die Folgejahre an./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 15:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|24.09.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen