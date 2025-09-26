HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,09 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen des Kochboxen-Versenders dürften eher keine Verbesserung der Geschäftstrends belegen, schrieb Marcus Diebel in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,24 €
|Abst. Kursziel*:
10,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,62%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
