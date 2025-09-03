JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

20:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel HelloFresh 8,02 EUR 0,13 EUR 1,70% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel passte seine Schätzungen für den Versender von Kochboxen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an Wechselkurseinflüsse an und berücksichtige zudem schwächere Margen./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST

