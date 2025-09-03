DAX 23.770 +0,7%ESt50 5.347 +0,4%Top 10 Crypto 15,39 -2,3%Dow 45.572 +0,7%Nas 21.634 +0,6%Bitcoin 94.530 -1,3%Euro 1,1645 -0,2%Öl 66,93 -0,7%Gold 3.548 -0,3%
HelloFresh Aktie

8,02 EUR +0,13 EUR +1,70 %
STU
Marktkap. 1,16 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

20:31 Uhr
HelloFresh Neutral
HelloFresh
8,02 EUR 0,13 EUR 1,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel passte seine Schätzungen für den Versender von Kochboxen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an Wechselkurseinflüsse an und berücksichtige zudem schwächere Margen./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,08 €		 Abst. Kursziel*:
-0,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,27%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

20:31 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
18.08.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 HelloFresh Halten DZ BANK
15.08.25 HelloFresh Neutral UBS AG
mehr Analysen

