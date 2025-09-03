HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,16 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel passte seine Schätzungen für den Versender von Kochboxen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an Wechselkurseinflüsse an und berücksichtige zudem schwächere Margen./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,08 €
|Abst. Kursziel*:
-0,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,27%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|20:31
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|20:31
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:31
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.