HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 106,20 EUR nach.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 106,20 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,50 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 320.594 HENSOLDT-Aktien.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 4,92 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 74,31 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,619 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,60 EUR an.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 EUR je Aktie.

