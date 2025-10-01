DAX23.995 +0,5%Est505.552 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.881 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittwochmittag tiefer

01.10.25 12:06 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 108,20 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 108,20 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,50 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 224.488 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,70 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 3,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 74,79 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,619 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

DroneShield-Aktie setzt Rally fort - Rheinmetall, RENK und HENSOLDT nach Rekordjagd im Visier

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an

