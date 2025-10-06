DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
Kursentwicklung im Fokus

HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Montagmittag ins Plus

06.10.25 12:05 Uhr
HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Montagmittag ins Plus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 115,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
115,50 EUR 0,30 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 115,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 116,00 EUR. Mit einem Wert von 115,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 214.140 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 322,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,619 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 102,60 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen