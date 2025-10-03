DAX24.363 -0,2%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.875 +0,5%
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

03.10.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 115,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
115,30 EUR 3,20 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 115,30 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 116,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,00 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 260.480 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,90 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Mit einem Zuwachs von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 76,34 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,619 EUR je HENSOLDT-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

