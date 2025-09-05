DAX23.725 +0,5%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.380 -0,1%Nas21.866 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.630 +1,2%
Notierung im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Nachmittag an

08.09.25 16:10 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Nachmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 91,35 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Bei 93,25 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 217.901 Aktien.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,21 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,626 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

