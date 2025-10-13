HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Montagmittag
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 105,50 EUR. Bei 107,00 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,10 EUR. Zuletzt wechselten 102.121 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 286,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,618 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,60 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.
Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,70 EUR je HENSOLDT-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
