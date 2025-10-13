DAX24.315 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,71 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Notierung im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Montagmittag

13.10.25 12:04 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Montagmittag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
105,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 105,50 EUR. Bei 107,00 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,10 EUR. Zuletzt wechselten 102.121 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 286,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,618 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,60 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,70 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Bundeswehr offenbar vor Milliardenauftrag - So reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten

HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen