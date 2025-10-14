HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 101,40 EUR.
Um 15:52 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 101,40 EUR ab. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 100,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,60 EUR. Bisher wurden heute 250.579 HENSOLDT-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,07 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,00 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 72,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,614 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,60 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 549,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.
