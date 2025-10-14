DAX24.078 -1,3%Est505.507 -1,1%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,85 -2,4%Gold4.137 +0,7%
So entwickelt sich HENSOLDT

HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von HENSOLDT

14.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 102,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
101,30 EUR -4,60 EUR -4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 11:37 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 102,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 101,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.355 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Am 15.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,55 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,614 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

