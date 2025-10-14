HENSOLDT Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von HENSOLDT

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 102,00 EUR abwärts.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 11:37 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 102,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 101,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.355 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Am 15.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,55 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,614 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

