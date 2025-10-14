DAX24.157 -1,0%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Kursentwicklung

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag tiefer

14.10.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag tiefer

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 104,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
102,40 EUR -3,50 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 104,10 EUR ab. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 103,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.697 HENSOLDT-Aktien.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 13,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 28,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 73,10 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,614 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,60 EUR.

Am 31.07.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

