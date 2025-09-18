HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Freitagvormittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 94,70 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 94,70 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 95,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 94,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 18.340 Stück.
Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 14,99 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 247,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,626 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,60 EUR an.
Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 549,00 Mio. EUR – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
