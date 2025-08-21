DAX24.324 +0,1%ESt505.479 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.330 -0,3%
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag im Plus

22.08.25 09:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 86,85 EUR zu.

HENSOLDT
86,20 EUR 2,80 EUR 3,36%
Das Papier von HENSOLDT legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 86,85 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 86,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.766 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 108,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,39 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent gesteigert.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

