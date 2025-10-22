HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 100,30 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 100,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 103,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 100,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260.224 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 117,70 EUR markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 17,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 69,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,615 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 101,00 EUR.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 549,00 Mio. EUR im Vergleich zu 520,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

