HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 98,25 EUR.

Das Papier von HENSOLDT legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 98,25 EUR. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 99,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.593 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 16,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 30,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 69,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,615 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 101,00 EUR angegeben.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

